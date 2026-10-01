Denizli Buldan'da 3 lise öğrencisi, bir öğrenciyi darp iddiasıyla gözaltına alındı

Denizli Buldan'da 3 lise öğrencisi, bir öğrenciyi darp iddiasıyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Buldan ilçesinde ortaokul öğrencisi kızın darbedildiği iddiasıyla 3 kız lise öğrencisi gözaltına alındı. Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, görüntüleri sosyal medyada paylaşanlar hakkında da soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kızı darbettikleri gerekçesiyle 3 lise öğrencisi gözaltına alındı.
Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbedildiği öne sürülen ortaokul öğrencisi ve ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 3 kız lise öğrencisini gözaltına aldı.
Öte yandan öğrencinin darbedildiği anlara ilişkin görüntülerin başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.
Görüntüleri paylaşanlar hakkında da soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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