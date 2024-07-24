Denizli Ceza İnfaz Kurumlarında Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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Denizli Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edilen 64 hükümlü ve tutukludan 63'ü taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan bazıları, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi.

Hastanelere gelen yakınları, mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi.

Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bazı mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Başsavcılık açıklaması

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularımızdan bir kısmı karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile kurum revirlerimize müracaat etmişlerdir. Müracaatta bulunan hükümlü ve tutuklularımızın büyük kısmının ayakta tedavileri yapılmıştır. Hastaneye sevk edilen 64 hükümlü ve tutuklumuzdan 63 hükümlü ve tutuklumuzun tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Hastanede tedavisi devam etmekte olan 1 hükümlümüzün de genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."