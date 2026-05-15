Denizli\'de Milli Mücadele Günü coşkuyla kutlandı

Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İzmir'in 15 Mayıs 1919'da düşman işgalinden 4 saat sonra Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin öncülüğünde başlatılan mücadelenin 107. yılı dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra bando eşliğinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadeleyi başlattığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Vatandaşların da katıldığı yürüyüşün ardından Bayramyeri Meydanı'nda, halk oyunu ekibi gösteri yaptı.

Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, Ahmet Hulusi Efendi'nin, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmadan önce işgal tehlikesini ve Yunanistan'ın emellerini büyük bir ferasetle gördüğünü söyledi.

Köşger, Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli halkını bu meydanda sancak altında toplayıp milli mücadele çağrısında bulunmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Oradaki esas önemli hadise, silahı olan cepheye, silahı olmayan da üç taş alıp Yunan'a doğru, o istikamete doğru atsın. Bu, dünya tarihinde eşi benzeri olmamış bir iman, dirayet ve cesaret göstergesidir, Durduğu noktayı tüm dünyaya ilan etme göstergesidir."

Köşger, görevde bulunduğu süre boyunca Ahmet Hulusi Efendi gibi milli mücadelede önemli rol üstlenen Denizlililerin kahramanlıklarının tanıtılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini belirterek sosyal medyadan filme, kitaptan, çalıştay ve sempozyuma kadar her alanda bu tarihi mirası dünyaya anlatacaklarını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nun da konuşma yaptığı törene 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve diğer ilgililer katıldı.