Denizli\'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 13 ayrı dosyadan toplam 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, aynı adreste bulunan 3 hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 8 ay ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Yalova'da yapılan denetimlerde 4 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleriyle ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 19 şahsa toplamda 122 bin 75 lira para cezası kesildi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
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