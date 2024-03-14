Denizli'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Denizli\'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Denizli'de aranan 3 hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi. Aranan hükümlülerden biri dolandırıcılık suçundan 53 yıl 6 ay, diğeri hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay, diğeri ise uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

14.03.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 13 ayrı dosyadan toplam 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, aynı adreste bulunan 3 hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 8 ay ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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