Denizli\'de 79 bin 600 sarma-dolma sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 79 bin 600 sarma-dolma sigara, 492 elektronik sigara, 315 paket elektronik sigara tütünü, 26 paket puro, 10 elektronik sigara cihazı, 50 kutu nikotin bandı ve 14 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.