Denizli'de 79 bin 600 sarma-dolma sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de 79 bin 600 sarma-dolma sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Denizli\'de 79 bin 600 sarma-dolma sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 79 bin 600 sarma-dolma sigara, 492 elektronik sigara ve 315 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Denizli'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 79 bin 600 sarma-dolma sigara, 492 elektronik sigara, 315 paket elektronik sigara tütünü, 26 paket puro, 10 elektronik sigara cihazı, 50 kutu nikotin bandı ve 14 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli'de 79 bin 600 sarma-dolma sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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