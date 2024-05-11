Denizli'de ambulansta oksijen tüpü patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de ambulansta oksijen tüpü patlaması: 2 yaralı

Denizli\'de ambulansta oksijen tüpü patlaması: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 acil tıp teknisyeni yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.05.2024 01:51
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de ambulansta oksijen tüpü patlaması: 2 yaralı - Son Dakika

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