Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi ile Bilim Eğlenceli Hale Geliyor

10.02.2026 16:08  Güncelleme: 17:03
Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atatürk Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiye ilgi duyan herkesi ağırlayarak interaktif deneyim alanlarıyla öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. Mars kolonisi simülasyonu, planetaryum ve robotik laboratuvarlarıyla dikkat çeken merkez, ziyaretçilerine keşif dolu bir yolculuk sunuyor.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Atatürk Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiye ilgi duyan her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Kısa sürede yoğun ilgi gören merkez, interaktif deneyim alanlarıyla bilimi eğlenceli ve erişilebilir hale getiriyor.

Merkezefendi Belediyesi, çocukların ve gençlerin bilimle erken yaşta tanışması ve toplumda bilimsel farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirdiği Atatürk Bilim Merkezi ile öğrenmeyi deneyime dönüştürüyor. Uzay bilimlerinden doğa bilimlerine, teknolojiden mühendisliğe kadar birçok alanda uygulamalı içerik sunan merkez, ziyaretçilerine adeta keşif dolu bir yolculuk yaşatıyor.

Mars kolonisi simülasyonu, planetaryum, topraksız tarım alanları ve robotik laboratuvarlarıyla dikkati çeken merkez; modern donanımı ve özgün tasarımı sayesinde Denizli'nin yanı sıra Ege Bölgesi'nin de önemli bilim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Dört kattan oluşan yapının zemin katında temel bilimler, jeoloji, biyoloji, enerji ve insan vücudu temalı interaktif düzenekler yer alırken; fuaye, kafeterya ve hediyelik eşya alanları da ziyaretçilere hizmet veriyor. Uzay bilimlerine ayrılan ikinci ve üçüncü katta ise evren, galaksiler, yıldızlar ve havacılık simülasyonlarının bulunduğu planetaryum, kubbe tavanı ve özel efektleriyle unutulmaz bir uzay deneyimi sunarken atölyelerde ise çocuklar ve gençler bilimin gizemli yolculuğunu deneyimleme imkanı buluyor.

Bireysel ziyaretler için randevular 'www.ataturkbilimmerkezi.com' adresi üzerinden alınırken, okul ve toplu grup rezervasyonları 0 258 257 88 49 numaralı telefon hattı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Merkez, pazartesi günleri dışında haftanın altı günü 09.00–18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bilimin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bilimi ve çağdaş eğitimi temel alan projelerle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasını sağlıyoruz. Atatürk Bilim Merkezi'miz, bilimle iç içe öğrenmenin adresi oldu. Tüm hemşehrilerimizi bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

