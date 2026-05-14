Denizli'de Barış Parkı Açılışı… Gökan Zeybek: CHP Belediyeciliğinin Temel Amacı İnsana, Doğaya, Canlıya Hizmettir

14.05.2026 19:25  Güncelleme: 22:49
(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Barış Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP belediyeciliğinin temel anlayışının "insana, doğaya ve yaşama hizmet" olduğunu vurguladı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Karahasanlı Mahallesi'nde hayata geçirdiği Barış Parkı, yoğun yağış altında gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP il ve ilçe örgütleri ile milletvekilleri katıldı.

CHP BELEDİYECİLİĞİNE VURGU

Yağmurlu hava nedeniyle program park içerisindeki kafenin önünde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yeşil alan yapılmasının önemine vurgu yaptı. Zeybek şunları söyledi:

"Bugün rahmet ve bereketle birlikte güzel bir açılış yapıyoruz. Aslında etrafına bakıldığı zaman depreme karşı dirençli yeni bir kent görüyoruz. 18 bin metrekarenin üzerinde bir merkezi alan. Yanında şehir hastanesi yapılıyor. Aslında Şeniz Başkan ve Nuri Başkan buraya bir AVM yapabilirlerdi. Buraya bir gökdelen dikip ticaret faaliyetinde bulunabilirlerdi. Ama yeşil alan yaptılar. En çok ihtiyacımız olan. En çok insanların gelecekte ihtiyaç duyacağı, kente yeni parklar kazandırdılar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de ortalama insan ömrü kadınlarda 81 yaş, erkeklerde 76 yaş. 2050 yılında bu beş yaş daha büyüyecek. Yani kadınlar ortalama 86 yıl, erkekler 81 yıl yaşamış olacaklar. Bunun anlamı şu: 60 yaşından sonra emekli olmuş olan bütün yurttaşlarımız açısından 20-25-30 yıllık sağlıklı bir çevrede, yeşil bir çevrede, yaşanabilir bir çevrede yürüyecek, dolaşacak, hareket edecek, dostlarıyla buluşacak farklı ihtiyaçlar var. Tam da bu noktada Denizli Büyükşehir Belediyemiz Sayın Nuri Çavuşoğlu ile birlikte geldim. Dedi ki: 'Başkanım, bu yolları yeni yaptık.' dedi. 'Burada bir hastane inşaatı var. Henüz daha temel aşamasında başlamışken biz altyapının tümünü bitirdik.' Şeniz Başkanımız da Merkezefendi'nin olanaklarıyla, katkılarıyla, emekçileriyle, işçileriyle birlikte çok büyük bir parkı da bölge halkına armağan ediyor."

Öncelikle burada çalışan bütün işçilere, bütün emekçilere, emeği geçen bütün yöneticilere, belediye çalışanlarına, tabii ki belediye başkanımız Şeniz Doğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi varsa halk için vardır. CHP belediyeciliğinin temel amacı insana hizmettir. Doğaya hizmettir. Canlıya hizmettir. Yaşayan tüm varlıklara hizmet etmektir. En değerli ve en önemli saydığımız temel noktada toplumun neye ihtiyacı varsa bizim açımızdan öncelikli sıralamadadır. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Yine böyle bir yağmurlu günde Denizli'ye gelmişti. O gün üstü kapalı bir yerde konuşacaktı. "Millet yağmur altında, ben kapalı yerde konuşmam." dedi. Ama biz burada yağmur altında bekleyen tüm dostlarımızı da düşünerek sözlerimi kısaltacağım, kesiyorum. Şimdiden Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Tesisimiz Merkezefendi'ye, Denizli'ye ve tüm halkımıza hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İDDİALARA CHP'Lİ HORZUM'DAN YANIT

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Öncelikle hakikaten ismine baktığımızda Barış Parkı, bu zamanda da tam da ihtiyacımız olan şey. Birilerinin bize savaş açtığı bir dönemde, dünya savaş halindeyken barışa davet etmek gerçekten çok güzel ve çok anlamlı bir isim olmuş. Başta Şeniz Başkanımız olmak üzere tüm meclisi tebrik ediyorum. ve diyorum ki arkasından Başkanım, bu Barış Parkı'nın hemen yakınlarında veya başka bir yerde ama yakın zamanda bir de Sevgi Parkı bekliyoruz. Barış'a ve sevgiye geleceğiz. Hemen şu arka tarafımızda Acil Durum Hastanesi var. Çok uzatmayacağım. Acil Durum Hastanesi'nde Ankara'nın uzunu, Denizli'deki temsilcisi Uzun, aralığın yirmisinde bir açıklama yaptı. Dedi ki: 'Şehir Hastanemiz hazır. Üç aydır Büyükşehir Belediyesi su bağlamadığı için açamıyoruz.' Aynen bunu söyledi. Akabinde geldik, orada çekim yaptık. Suyunun bağlı olduğunu hepiniz gördünüz. İnşaat halindeydi. O zaman da sormuştum basın mensuplarıyla beraber: Geçici kabulü var mı? Yok. Kesin kabulü zaten yok. Ruhsatı zaten yok. Bunların hayatı yalan olmuş arkadaşlar. ve nihayetinde bu şehir hastanesi dedikleri Acil Durum Hastanesi'nin iskan ruhsatını 27 Nisan'da aldılar. 27 Nisan 2026'da inşaat bitti diye bu bölüme ruhsat aldılar. Ama bundan dört ay önce 'Büyükşehir su vermiyor.' diye bangır bangır bağırdılar. O yalancılara buradan sesleniyorum: Bakın, biz oranın suyunu zaten verdik. Yollarını zaten yaptık. Bugün de farkını yaptık. Hala sizin hastaneniz faaliyete geçti mi? Geçmedi. Emin olun altı ay daha geçmeyecek. Tüm baskılara rağmen, tüm üzerimizde uygulanan hukuksuzluklara rağmen hakikaten direnen, Denizli halkına hizmet etmeye çalışan belediye başkanlarının hepsine teşekkür ediyor, huzurlarınızda saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"YAĞMUR BEREKETTİR, TOPRAK KUTSALDIR"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hayata dokunan, yaşama dokunan yaklaşık 18 bin metrekare büyüklüğünde güzel bir parkı Karahasanlı Mahallemize, ilçemize kazandırdık. Ama bir bereket yağdı. Ben kendimi şanslı addediyorum. Bilim merkezimizin açılışında da yağmur yağmıştı. Ama kısa süreliğine böyle mitingimizi yapmıştık. Tek yağsın, yağmura çok ihtiyacımız var. Yağmur berekettir, topraktır, kutsaldır. ve şöyle de buraya baktığımızda adı Barış. Barış Parkı'na yaklaşık yüz kadar zeytin ağacı diktik. Aslında yağmurun yağmasını da gönülden istiyorduk. Güzel oldu"  diye konuştu.

Kaynak: ANKA

