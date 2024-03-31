Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan Bekir Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy kullanacağı okula atıyla gitmeyi tercih etti.
Kentte bir peyzaj firmasında çalışan Bekir Garip (31), "Poyraz" adı verdiği atının üzerinde gittiği Kızılyer Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Özden İlkokulunda oyunu 1056 nolu sandıkta kullandı.
Garip, AA muhabirine, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla ata bindiklerini belirterek, "Vatani görevimi hemen yapmak istedim. Safari sahasından atımla ayrıldım. Okula geldim ve oyumu kullandım. Tura kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de bir seçmen oy kullanmaya atıyla gitti - Son Dakika
Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi. Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı. Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
Düzce'de hava sıcaklıklarının 30 dereceyi görmesiyle birlikte oyunu kullananlar Akçakoca'da sahillere akın etti. Türkiye sandık başına giderken, Düzce'de sandıklarda oyunu kullanan vatandaşlar sıcak hava ile birlikte Akçakoca'da sahillere akın etti. Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için sahil kenarını tercih etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?