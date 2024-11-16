Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Özer Sert'in kullandığı 20 L 8586 plakalı otomobil, Poyrazlı Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden tarlaya fırlayan sürücünün babası Hasan Hüseyin Sert (82) sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan sürücü, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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