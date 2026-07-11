Denizli'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
11.07.2026 20:36
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde basketbol sahası inşaatında göçükte kalan işçi Kudret Erdoğan öldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde basketbol sahası inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Bereketler Mahallesi'nde Merkezefendi Belediyesinin basketbol sahası inşaatında hafriyat kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İnşaatta çalışan işçilerden Kudret Erdoğan (45) göçükte kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Basketbol, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, İnşaat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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