Denizli\'de Kaza: 2 Ölüm, 1 Ağır Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Bu gece otomobilin refüjdeki ağaca çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde bulvarda ilerleyen otomobilin ağaca çarpması yer alıyor.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen sürücü Tığlı'nın alkollü olduğu ileri sürüldü.

Hayatını kaybeden Tuncer'in olaydan hemen önce doğum gününü kutladığı, sonrasında da Ünal ile Tığlı'nın kullandığı otomobile binip ayrıldıkları öğrenildi.