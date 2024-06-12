Denizli'de Kurban Bayramı semt pazarları belli oldu - Son Dakika
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Denizli'de Kurban Bayramı semt pazarları belli oldu

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Arife Günü kurulacak semt pazarlarının yerini duyurdu. Belediye tarafından açıklanan pazar yerleri ise şöyle: Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Sırakapılar Açık Pazar Yeri, 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Karahasanlı Açık Pazar Yeri ve Çakmak Açık Pazar Yeri.

12.06.2024 11:22
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Arife Günü kurulacak semt pazarlarının yerini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 15 Haziran Cumartesi günü kurulacak pazar yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak, değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.

Belediye tarafından açıklanan pazar yerleri ise şöyle:

Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Sırakapılar Açık Pazar Yeri, 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Karahasanlı Açık Pazar Yeri ve Çakmak Açık Pazar Yeri.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Kurban Bayramı semt pazarları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kurban Bayramı semt pazarları belli oldu - Son Dakika
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