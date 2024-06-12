Denizli'de Kurban Bayramı semt pazarları belli oldu

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Arife Günü kurulacak semt pazarlarının yerini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 15 Haziran Cumartesi günü kurulacak pazar yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak, değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.

Belediye tarafından açıklanan pazar yerleri ise şöyle:

Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Sırakapılar Açık Pazar Yeri, 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Karahasanlı Açık Pazar Yeri ve Çakmak Açık Pazar Yeri.