DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen 5 kişiden Ali Çiğdem (71) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu 3 kişinin ise tedbir amacıyla gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Olay, dün Ahmetcik Mesire Alanı'nda meydana geldi. İlçede yaşayan 5 kişi, piknik alanında ormandan topladıkları mantarı mangalda pişirerek yedi. Mantarı yiyenlerden Ali Çiğdem, bir süre sonra rahatsızlandı. Diğerlerinin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Çiğdem ve diğer 4 kişi, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Çiğdem, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağırlaşan Engin K. (52) Denizli Devlet Hastanesi'nde sevk edilirken Devrim K. (67), Adem E. (55) ve Tacettin T.'in (52) sağlık durumlarının iyi olduğu ancak gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Ali Çiğdem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.