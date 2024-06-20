Denizli'de Masal Parkı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Denizli'de Masal Parkı'na Yoğun İlgi

Merkezefendi Belediyesi'nin hizmete sunduğu Masal Parkı, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Parkta birçok oyun grubu ve etkinlik alanı bulunuyor.

20.06.2024 17:02
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin hizmete sunduğu Masal Parkı'na çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İçerisinde birçok oyun grubu ve etkinlik alanının bulunduğu tematik parkımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" diye konuştu.

Vatandaşların taleplerine ve oluşturulan planlara göre 2020 yılında Yenişafak Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Masal Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Birçok oyun grubunun ve etkinlik alanının olduğu tematik parkta çocuklar, büyük bir ilgi ve keyifle, aileler de güvenle vakit geçiriyor.

9 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Masal Parkı'nda; çocuklara masal okuyan Masal Ağacı, Nasreddin Hoca, Keloğlan, Şirinler, Kırmızı Başlıklı Kız, Hacivat ve Karagöz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Temel Reis ile Ulubatlı Hasan figürleri, Elma Kurdu ile Arı oyun grupları ve spor aletleri ile kafeterya yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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