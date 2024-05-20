Denizli'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Denizli\'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Aslan Becip hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

20.05.2024 23:57
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Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizler Mahallesi yakınlarında Aslan Becip idaresindeki 16 ALV 502 plakalı motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekibi, Becip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Becip'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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