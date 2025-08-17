Denizli'nin Kale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Muğla-Denizli kara yolunda Serdar Sağıt'ın (30) kullandığı motosiklet, Gökçeören Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sağıt'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağıt'ın cenazesi Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?