Denizli'de Ölü Bulunan Kadının Eşi ve Arkadaşları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Denizli'de Ölü Bulunan Kadının Eşi ve Arkadaşları Adliyeye Sevk Edildi

Denizli\'de Ölü Bulunan Kadının Eşi ve Arkadaşları Adliyeye Sevk Edildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi ve 3 arkadaşı, adliyeye sevk edildi. Ölü bulunan kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi. Kadının eşi, ilk ifadesinde eşini darp ettiğini kabul etmişti.

02.08.2024 14:55
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi ve 3 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki Müge E'nin (34) eşi Mehmet Ali E. (36) ve arkadaşları F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ölü bulunan Müge E'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.

Cenaze, Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta, 31 Temmuz'da Müge E. evinde ölü bulunmuş, araçla buradan ayrıldığı belirlenen F.Y, S.S. ve A.K. yakalanmıştı. Jandarma yürüttüğü çalışma sonucu evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'yi de gözaltına almıştı. Zanlı ilk ifadesinde eşini, kendisini cezaevinde bulunduğu sırada aldattığı için darp ettiğini kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Ölü Bulunan Kadının Eşi ve Arkadaşları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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