Denizli\'nin Acıpayam ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şükrü Esin'in kullandığı 48 D 6970 plakalı otomobil, Kelekçi Mahallesi'nde Selda Acar yönetimindeki 06 BEJ 06 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Şükrü Esin'in kullandığı araçtaki eşi Ayşe Esin (52) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Esin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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