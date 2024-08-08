Denizli'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İsmail G'nin (38) kullandığı 20 ACF 481 plakalı otomobil, Karahisar Mahallesi'nde Halil Y. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Sümer Ç. (28) ve Sercan G. (33), sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.

Kayıtların devamında kaza sonrası çevredekilerin yaralılara yardım ettikleri görülüyor.