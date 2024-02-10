Denizli'de Pansiyonda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Pansiyonda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Pansiyonda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de bir pansiyona düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayarak yer temin ettikleri suçlamasıyla yakalanan 13 şüpheliden 5'i şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesindeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Operasyonda pansiyonda kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin ülkeye girişlerini sağladıkları ve yer temin ettikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

10.02.2024 16:15
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Denizli'de bir pansiyona düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayarak yer temin ettikleri suçlamasıyla yakalanan 13 şüpheliden 5'i şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesindeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda pansiyonda kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini sağladıkları ve yer temin ettikleri belirlenen ikisi yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA

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