Denizli'de sahte ilanlarla 59 ilde 127 kişiyi dolandıran 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de sahte ilanlarla 59 ilde 127 kişiyi dolandıran 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı

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Denizli\'de sahte ilanlarla 59 ilde 127 kişiyi dolandıran 11 zanlıdan 6\'sı tutuklandı
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Denizli'de internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. MASAK raporlarında 114 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen operasyonda 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde yaşayan 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında 114 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Mali Suçları Araştırma Kurulu3. SayfaDenizliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de sahte ilanlarla 59 ilde 127 kişiyi dolandıran 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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