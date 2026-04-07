Denizli\'de Sanal Dolandırıcılara Operasyon

07.04.2026 14:59
Denizli merkezli 10 ildeki dolandırıcılara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

DENİZLİ merkezli 10 ilde, sanal medya hesaplarından sahte ilanlar verip, 'kapora' adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. 'Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek' suçunu işleyen kişilerin belirlenmesinin ardından jandarma 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Hakkari, Adana, Kırıkkale, Bitlis, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 18 cep telefonu, 19 SİM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, 1 sahte kimlik, 1 tablet, 1 harici hard disk, 3 bin 800 dolar ve 440 manat ele geçirildi.

Şüphelilerin sanal medya hesaplarından sahte ilanlar verip, 'kapora' adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
