Denizli\'de Suç Örgütü Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı

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Denizli'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 11'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent merkezi ile bazı ilçelerdeki 11 adrese düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 5 ruhsatsız tabanca, 415 mermi, 2 tüfek, 23 bıçak ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.