Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
D.E'nin kullandığı 20 AE 002 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Subaşı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü D.E. gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Subaşı'nın AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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