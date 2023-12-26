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Denizli'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hayil Kaygılı hayatını kaybetti. Kaygılı'nın kullandığı traktör, Karateke Mahallesi Honaz Tüneli Ovacık bağlantı yolu yakınlarında refüje devrildi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaygılı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Denizli\'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti
26.12.2023 - 22:01,
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Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Halil Kaygılı'nın (48) kullandığı 20 H 7767 plakalı traktör, Karateke Mahallesi Honaz Tüneli Ovacık bağlantı yolu yakınlarında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Kaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaygılı'nın traktör altında sıkışan cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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