18:29 •
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi•
18:07 •
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı•
Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Halil Kaygılı'nın (48) kullandığı 20 H 7767 plakalı traktör, Karateke Mahallesi Honaz Tüneli Ovacık bağlantı yolu yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Kaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaygılı'nın traktör altında sıkışan cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika