Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli cezaevinde gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine araca operasyon düzenledi.
Arabada narkotik köpeği "İsko" yardımıyla yapılan aramada gizli bölmede iki parça halinde toplam 503 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri Kursu açıldı. Kurs kapsamında, bayanlara cenaze yıkama, kefenleme ve diğer cenaze hizmetleri konusunda eğitimler verilecek. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verileceği belirtildi.
İstanbul'dan Bolu'ya seyahat eden 3 kişi, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu girdikleri köy yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, play-off hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Boluspor, ligin 28. haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çift antrenmanlarla hazırlanan Boluspor, maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 1125 kişinin yakalandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15-21 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 319 ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi yakalandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün annesi, kaza haberini aldığı anda oturduğu kafeden ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Giresun'da yürüttüğü ve uygulayacağı projelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, ilin turizm, tarım, eğitim, kültür ve sulama gibi sektörlerde kaydedilen gelişmeleri vurguladı. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemeleri eleştirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Hasankadı beldesinde yaptığı konuşmada, darbeci ve vesayetçi anlayışın Türkiye'de hortlamayacağını belirtti. Tunç, AK Parti'nin gerçek belediyecilik anlayışını vurgulayarak, seçmenlerin 31 Mart'taki kararlarıyla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek vereceğini ifade etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'ı desteklediklerini açıkladı. Görüşmede AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe de yer aldı.
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