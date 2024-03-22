Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri bir otomobilde yapılan aramada 503 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

22.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:41
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli cezaevinde gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine araca operasyon düzenledi.

Arabada narkotik köpeği "İsko" yardımıyla yapılan aramada gizli bölmede iki parça halinde toplam 503 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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