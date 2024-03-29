Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir süredir takip edilen yabancı uyruklu A.D'nin üzerinde arama yaptı.
Şüphelinin iki ayakkabısının içine gizlediği 836 gram reçine esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında, 340 çiftçiye 34 ton soya tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, soyanın toprağın dinlenmesini sağladığını ve hayvan yemi olarak kullanılabildiğini belirtti. Vali Erdinç Yılmaz ise Osmaniye'nin soya üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçilere desteklerin devam edeceğini söyledi.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden diğer işçilerin cenazeleri ise dün defnedilmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi sürüyor. Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan 11 köy evi oturuma hazır hale getirildi. Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.
Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.
Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
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