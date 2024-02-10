Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 6 Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 6 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ev ve araçta yapılan aramada 3 binin üzerinde uyuşturucu hap, 1,3 gram esrar ve 7,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

10.02.2024 15:39
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ev ve araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik madde arama köpeği İsko'nun da katıldığı operasyonda yapılan aramada 3 binin üzerinde uyuşturucu hap, 1,3 gram esrar, 7,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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