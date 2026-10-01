Denizli'de yatağa bağımlı hasta, sigaradan çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Denizli'de yatağa bağımlı hasta, sigaradan çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi

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Denizli\'de yatağa bağımlı hasta, sigaradan çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı evde sigaradan çıktığı sanılan yangında yatağa bağımlı hasta dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Bakıcısının ihbarıyla gelen itfaiye yangını söndürdü, hastanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tek katlı müstakil evde sigaradan çıktığı tahmin edilen yangında, yatağa bağımlı yaşayan Öner Oruç (57), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Karaman Mahallesi'ndeki Öner Oruç'a ait müstakil evde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yatağa bağımlı olan Oruç'un evine giden bakıcısı pencereden duman çıktığını fark edip, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Oruç'un bulunduğu odadaki sigaradan çıktığı sanılan küçük çaplı yangını söndürdü. Acil sağlık ekibi ise odada bulunan Oruç'un zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Oruç'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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