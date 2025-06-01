Denizli'deki Kızıl Ordu Korosu Konseri Yağmur Engeline Takıldı - Son Dakika
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Denizli'deki Kızıl Ordu Korosu Konseri Yağmur Engeline Takıldı

01.06.2025 15:55
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Laodikya'da düzenlenen konserin yağmur nedeniyle iptal edilmesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. 15 bin kişi uzun süre yağmur altında bekledi, tepkiler yükseldi.

Laodikya'dan, Kızıl Ordu Korosunun şarkıları değil 'yuh' sesleri yükseldi

Kendisi uyarı yapıp konseri iptal etmeyen ya da kapalı bir alana almayan Denizli Büyükşehir Belediyesi tepkilerin odağı oldu

Yağış altında dakikalarca konserin başlatılması için bekletilen binlerce kişi, tarihi geceyi trafik çilesiyle tamamladı

Artan tepkiler üzerine sahneye çıkan Başkan Çavuşoğlu:

"Ben niye yuhalanıyorum, yağmuru biz yağdırmıyoruz. Herkesin bilet ücretleri iade edilecek"

DENİZLİ - Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosunun Denizli'deki 2200 yıllık Laodikya'da vereceği konser yağış engeline takıldı. Kendisinin yaptığı uyarıya rağmen iptal ya da kapalı bir mekan planlaması yapmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 bin kişini ıslanmasına ve trafik çilesi yaşamasına neden oldu. Islık ve yuhalamaların ardından konuşma yapan Başkan Çavuşoğlu, "Ben niye yuhalanıyorum, yağmuru biz yağdırmıyoruz. Herkesin bilet ücretleri iade edilecek" dedi.

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonla Laodikya Antik Kentinde bulunan 2200 yıllık antik tiyatroda konser vermek için kente geldi. Konser için bilet alan yaklaşık 15 bin kişi, saatler öncesinden şehre uzak bir mesafede bulunan antik tiyatroyu doldurmaya başladı.

Şiddetli yağış uyarısı yapan belediye konseri iptal etmeyince binlerce kişi ıslandı

Meteorolojinin yayınladığı şiddetli yağış ve su baskınları uyarısını saatler önce resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan Denizli Büyükşehir Belediyesinin buna rağmen konseri iptal etmemesi ya da kapalı bir alana almaması hem dünyaca ünlü koroyu hem de vatandaşları mağdur etti. Konserden önce başlayan sağanak yağıştan etkilenen davetli ve vatandaşlar şemsiye ve yağmurluklar korunmaya çalıştı. Bir taraftan yağmurun dinmesi beklenirken, diğer taraftan ise belediye çalışanları sahne biriken suları temizlenmeye çalıştı.

"15 dakika sonra yağmur dinecek"

Yağışın etkisini sürdürmesiyle birlikte kalabalık arasında başlayan tepkiler üzerine yapılan anonsta, "Kıymetli Denizlililer, bu konseri programladığımız zaman hava durumu böyle göstermiyordu. Bu olağanüstü bir durum. Şuan meteorolojiden aldığımız bilgiye göre 15 dakika içerisinde yağmur dinecek. Sonrasında burada inşallah programa devam edeceğiz" denildi.

"Ben niye yuhalanıyorum, yağmuru biz yağdırmıyoruz"

Yağmur altında ıslanan kalabalık, ıslık ve 'yuh' sesleriyle yağış uyarısına rağmen konserin başka bir salonda yapılmamasına tepki gösterinde sahneye çıkan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Niye yuhaladınız bilmiyorum da, ben niye yuhalanıyorum onu da bilmiyorum. Arkadaşlar yağmuru biz yağdırmıyoruz ama şimdi bir karar vereceğiz. Bu kararı hep beraber vereceğiz. Yağmur kesilecek gibi görünmüyor ama 'Biz alıştık biraz daha bekleriz diyorsanız' ben de sizinle birlikte bekleyeceğim. Bugün Kızıl Ordu Grubunu gönderirsek ve bunlar Denizli'de yaşayan birileri olmadığı için 'Haftaya gel bu konseri bir daha yaparız' deme şansımız yok. Artık seneye mi, ondan sonraki seneye mi olur bilmiyorum ama ücretleriniz iade edilecek" dedi.

Başkan Çavuşoğlu'nun alkışla yaptırdığı oylama sonucunda, 15 dakika daha bekleme yönünde bir kanaat oluştu. Beklemeye rağmen yağışın şiddetini daha da artırmasıyla konser iptal edildi. Yağış altında geçen dakikalarda kendilerini alana getiren otobüslerde bekleyen 120 kişilik koro, orkestra ve bale sanatçıları, iptal kararının ardından antik tiyatrodan ayrıldı. Yağış altında araçlarına ulaşmak için dakikalarda yürüyen vatandaş, oluşan uzun kuyruklar nedeniyle de saatlerce trafik çilesi çekti.

Tepkiler sosyal medyadan yükseldi

Kızıl Ordu Korosunu dinleyebilmek için bilet alıp günlerdir bekleyen vatandaşlar, yaşanan organizasyon hatası nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Belediyenin şiddetli yağış ve su baskını uyarısı yaptığı paylaşımın altına yazılan yorumlarda, şu ifadelere yer verildi:

"Kendi belediyen meteorolojik uyarı yapmışken, organizasyonunu yaptığınız konseri ertelemeyip, binlerce insanı mağdur ettiniz", "Karambole organize etmişler, hava durumunu düşünen olmamış", "Konserin iptal olduğunu duydum. Böyle bir rezillik olamaz, kimse bir şey demiyor, açıklama yapılmıyor"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Denizli'deki Kızıl Ordu Korosu Konseri Yağmur Engeline Takıldı - Son Dakika

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