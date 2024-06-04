Denizli'de dağdan düşen kaya evde hasara neden oldu - Son Dakika
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Denizli'de dağdan düşen kaya evde hasara neden oldu

Denizli\'de dağdan düşen kaya evde hasara neden oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Aşağıdağdere Mahallesi'nde bir evin üzerine dağdan düşen kaya parçası nedeniyle hasar meydana geldi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Mahalle Muhtarı, daha önce de taş ocağının bulunduğu alandan kaya parçalarının düştüğünü ve taş ocağının faaliyetinin durdurulmasını istediklerini söyledi. Ev sahibi ise kayanın çatıyı delip içerdeki çapa motorunu parçaladığını ve evin taş duvarına zarar verdiğini ifade etti.

04.06.2024 12:57
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Denizli'nin Honaz ilçesinde dağlık alandan yuvarlanan kaya, üzerine düştüğü evde hasara neden oldu.

Aşağıdağdere Mahallesi'nde Yüksel Dalkılıç'a ait eve, mahallenin üst bölümündeki dağlık alandan kaya parçası düştü.

Kayanın düşmesi nedeniyle evde hasar oluştu.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Murat Efe, gazetecilere, daha önce de taş ocağının bulunduğu dağlık alandan kaya parçalarının mahalleye doğru düştüğünü söyledi.

Benzer olayları daha önce de yaşadıkları için endişeli olduklarını belirten Efe, "Biz buradaki taş ocağının faaliyetinin durdurulmasını istiyoruz. Burada bir vatandaşa zarar gelseydi ne olacaktı?" diye konuştu.

Ev sahibi Yüksel Dalkılıç ise kayanın yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Dalkılıç, "Çatıyı delmiş ve içerdeki çapa motorunu parçalamış. Aynı zamanda evin 80 santimetrelik taş duvarına da zarar verdi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de dağdan düşen kaya evde hasara neden oldu - Son Dakika

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