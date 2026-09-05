Denizli Kale'de otomobil istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli Kale'de otomobil istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı

Denizli Kale\'de otomobil istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı
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Denizli-Muğla kara yolu Kale ilçesi çıkışında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 AAC 313 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Araçtaki 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AAC 313 plakalı otomobil, Denizli- Muğla kara yolu Kale ilçesi çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli Kale'de otomobil istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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