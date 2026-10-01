Denizli Merkezefendi'de yatağa bağımlı kişi ev yangınında hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında yatağa bağımlı kişi yaşamını yitirdi.

Karaman Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yatağa bağımlı yaşayan Öner Oruç'un (57) bulunduğu odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Odadan duman yükseldiğini fark eden bakıcının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Oruç'un dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Sigaradan çıkmış olabileceği değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.