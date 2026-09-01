Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik kazasında ölen genç ile hastanede kalp krizi geçirip hayatını kaybeden babası yan yana defnedildi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 30 Ağustos gecesi kullandığı otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Asım Ayyıldız (29) ile oğlunun ölüm haberini alınca kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren babası İsmail Ayyıldız (55), Gümüşler Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenaze namazının ardından gerçekleştirilen törende, baba ile oğlunun tabutları omuzlarda taşındı.
Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç ile oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren babasının cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Asım Ayyıldız (29) ve babası İsmail Ayyıldız'ın (55) cenazeleri, yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.
Burada öğle vakti cenaze namazı kılındı. Baba ile oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Asım Ayyıldız'ın bekar olduğu, babasıyla kahvehane işlettiği öğrenildi. Baba İsmail Ayyıldız'ın eşini 12 yıl önce kaybettiği, Asım'ın yanı sıra 2 kız çocuğunun olduğu belirtildi.
Merkezefendi ilçesinde 30 Ağustos gecesi Asım Ayyıldız'ın kullandığı 20 BP 810 plakalı otomobil ağaca çarpmış, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız, hayatını kaybetmişti.
Kazayı öğrenmesinin ardından hastaneye giden baba İsmail Ayyıldız da oğlunun ölüm haberini alınca kalp krizi geçirmiş ve yaşamını yitirmişti.
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