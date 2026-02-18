Denizli Okulları Ramazan İçin Süsleniyor - Son Dakika
Denizli Okulları Ramazan İçin Süsleniyor

Denizli Okulları Ramazan İçin Süsleniyor
18.02.2026 09:44
Denizli'deki okullar, ramazan temasıyla süslenerek sosyal etkinlikler düzenliyor.

Denizli'de ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.

Kentteki okullarda ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerin rehberliğinde okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla süsledi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan fenerler, ayet ve geleneksel ramazan süslemeleri, okulun girişine asıldı.

"Ramazan Sokağı" adı verilen bölümde bir öğrenci, çalışmalar sırasında ramazan davulu çalıp mani okudu."

Bozkurt, Tavas ve Çameli ilçelerindeki okullarda da süslemeler yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Okulları Ramazan İçin Süsleniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Denizli Okulları Ramazan İçin Süsleniyor - Son Dakika
