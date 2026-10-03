Denizli Pamukkale'de patlamayla çıkan tanker yangını yanındaki tankere sıçradı - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de patlamayla çıkan tanker yangını yanındaki tankere sıçradı

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Denizli Pamukkale\'de patlamayla çıkan tanker yangını yanındaki tankere sıçradı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltılan tankerde patlamayla yangın çıktı, alevler yanındaki tankere sıçradı. İtfaiyenin köpükle müdahalesiyle söndürülen yangında bir tanker tamamen yanarken diğerinin kupa kısmı yandı, inceleme başlatıldı.

DENİZli'nin Pamukkale ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltılan tankerde patlamayla birlikte çıkan yangın, yanındakine de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir tanker tamamen, diğerinin ise kupa kısmı yandı.

Denizli- Antalya kara yolunun Zeytinköy Mahallesi kesimindeki bir akaryakıt istasyonunda bugün saat 18.00 sıralarında yakıt boşaltan iki tankerden birinde patlamayla birlikte alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüyerek, yanındaki tankere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpük sıkarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Yangında bir tanker tamamen yanarken, diğerinin ise kupa kısmı yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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