Denizli Sanayi Odası'ndan 'Sanayisizleşme' Uyarısı ve 2026 Beklentileri

08.04.2026 09:49
Denizli Sanayi Odası (DSO) Nisan ayı meclis toplantısında Başkan Selim Kasapoğlu, sanayinin milli gelir içindeki payının gerilemesi ve istihdam kayıpları nedeniyle 'sanayisizleşme' tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Kasapoğlu, küresel belirsizliklerin üretim üzerindeki baskısını artırdığını belirterek, sanayicinin ağırlaşan bir tabloyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. 2025 yılı büyüme verilerini değerlendiren Kasapoğlu, sanayinin milli gelirdeki payının yüzde 26'lardan yüzde 18'lere düştüğünü ve sanayide 174 bin kişinin istihdamdan çıktığını ifade etti. Sanayicinin öngörülebilirlik ihtiyacına dikkat çeken Kasapoğlu, kur politikası, enflasyonla mücadele ve finansmana erişim konularında uzun vadeli çözümlerin gerekliliğini ekledi.

Toplantıya katılan Nihat Zeybekci ise, 2026 yılı itibarıyla finansmana erişimde rahatlama ve ekonomide dengelenme beklediklerini söyledi. Zeybekci, küresel ekonomide güç dengelerinin değiştiğini ve çok kutuplu bir yapıya geçildiğini belirterek, Denizli'nin güçlü üretim altyapısı ve ihracat kapasitesiyle önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Ayrıca, 'Made in Europe' Sanayi Hızlandırma Yasası'nın Denizli için fırsatlar sunabileceğini ve sektörlerin bu gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda, sanayicilerin sorunları ve çözüm önerileri paylaşıldı, birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı.

