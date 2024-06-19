Denizlililer Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda Bayram Tatilini Geçirecek

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(DENİZLİ) - Merkezefendililerin ve Denizlililerin, doğayla iç içe olduğu, temiz nefes aldığı ve keyifli vakit geçirdiği Şemikler Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Başkan Doğan, "Bayram tatilini doyasıya yaşamak isteyen hemşehrilerimizi parkımıza bekliyoruz" dedi.

Yıllarca bakımsız bırakılmış ve kaderine terk edilmiş Şemikler Vadisi, Merkezefendi Belediyesi'nce doğal yaşam parkına dönüştürülmesinin ardından vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Canlıların doğal yaşam alanları korunarak inşa edilen Şemikler Doğal Yaşam Parkı, Denizlililerin şehir stresinden ve gürültüsünden uzak ve doğayla iç içe olmasını sağlıyor.

40 dekarlık alandan oluşan parkın içerisinde ağaç evler, oturulacak çardaklar, gemi temalı ahşap oyun alanı, spor aletlerinin bulunduğu üç adet doğayla uyumlu ahşap oyun alanı, macera parkuru, üç adet orman evi, su değirmeni, dere üstünde beş adet köprü, şelale ve yürüyüş yolu bulunuyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Açıldığı ilk günden bu yana Şemikler Doğal Yaşam Parkımızda hemşehrilerimiz keyifli ve huzurlu vakit geçiriyor. Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği parkımız, yaz güneşi hala üzerimizdeyken hemşehrilerimizi bekliyor. Tüm hemşerilerimizi doğayla iç içe olan parkımıza, keyifli bir gün geçirmeye davet ediyorum" diye konuştu.