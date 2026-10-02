Denizolgun'un doktoru yalan tanıklıktan 2-4 yıl hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika
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Denizolgun'un doktoru yalan tanıklıktan 2-4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

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Denizolgun\'un doktoru yalan tanıklıktan 2-4 yıl hapis istemiyle yargılanacak
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm soruşturmasında, doktoru Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti, ifadelerle HTS kayıtları arasındaki çelişkilere yer verildi.

ESKİ Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, doktoru Nurettin Demirkol hakkında, 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol 'Yalan tanıklık' suçundan tutuklandı.

POLİSLERİ KENDİSİ ARAMIŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un özel doktoru şüpheli Nurettin Demirkol hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde suçu inkar yönündeki savunmalarının soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve bu nedenle itibar edilmediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Nurettin Demirkol'un olay günü polisleri kimin aradığını bilmediğini ifade etmesine rağmen, polisleri kendisinin aradığının 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı ve olay yerine intikal eden polis memurunun beyanıyla sabit olduğu belirtildi. Demirkol'un Denizolgun'un özel doktoru olmadığını ve Denizolgun'un ölümünü şüpheli değerlendirmediğini beyan etmesine rağmen olay yerine intikal eden polis memuruna, olay yeri inceleme memuruna ve 155 Acil Çağrı Merkezi'ne kendisini maktulün özel doktoru olarak tanıttığı ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini söylediği aktarıldı. Şüpheli Demirkol'un maktulün yüzünde kan görmediğini beyan etmesine rağmen ölü muayene tutanağında Denizolgun'un ağzından kan sızdığını belirttiği ifade edilen iddianamede, bilirkişi doktorun da Denizolgun'un da yüz kısmının kanlı olduğunu beyan ettiği kaydedildi. Şüphelinin olay günü Kısıklı'da bulunan ikametinde olduğunu ifade etmesine rağmen alınan HTS kayıtlarında Kısıklı'da bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

İddianamede, Demirkol'un çiftlikte sadece Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylediği yer aldı. Ancak olay yeri inceleme raporu, HTS kayıtları ve tanık ifadelerine göre Hilmi Tuna Kuriş ile Alihan Kuriş'in de olay yerinde bulunduğunun tespit edildiği iddianamede belirtildi. Tanık Ergül'ün, Nurettin Demirkol'un yanında bir avukat bulunduğunu söylediği aktarılan iddianamede, Demirkol'un yanında başka kişilerin bulunması, Hilmi Tuna Kuriş'in çiftlik baz kaydının şüpheliden önce olması ve ikili arasında ardışık görüşme kayıtlarının bulunması nedeniyle şüphelinin olay yerinde başka kişilerin olduğunu bilmemesinin 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğu değerlendirildi.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Nurettin Demirkol'un 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, gönderildiği Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: DHA
Asliye Ceza Mahkemesi3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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