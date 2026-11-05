Denizolgun'un ölümünde Bakırköy Başsavcılığı yarın Adli Tıp'tan ek rapor isteyecek

Denizolgun'un ölümünde Bakırköy Başsavcılığı yarın Adli Tıp'tan ek rapor isteyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulunduğu için yürütülen soruşturma devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yarın Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor isteyeceği öğrenildi.
BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Denizolgun'un ölümüne ilişkin yarın Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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