Denizolgun'un ölümünde Bakırköy Başsavcılığı yarın Adli Tıp'tan ek rapor isteyecek - Son Dakika
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Denizolgun'un ölümünde Bakırköy Başsavcılığı yarın Adli Tıp'tan ek rapor isteyecek

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulunduğu için yürütülen soruşturma devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yarın Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor isteyeceği öğrenildi.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Denizolgun'un ölümüne ilişkin yarın Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıAdli Tıp Kurumu3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizolgun'un ölümünde Bakırköy Başsavcılığı yarın Adli Tıp'tan ek rapor isteyecek - Son Dakika
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