Deprem Bölgesinde Bayram Tatilinde de Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Bölgesinde Bayram Tatilinde de Çalışmalar Sürüyor

Deprem Bölgesinde Bayram Tatilinde de Çalışmalar Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinde de 1000'den fazla şantiyede, 110 bin personelle çalışıldığını belirterek, 'Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır.' ifadelerini kullandı. Bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla bugüne kadar 76 bin konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. İnşaatı devam eden konutların bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdü.

13.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinde de 1000'den fazla şantiyede, 110 bin personelle çalışıldığını belirterek, "Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, 11 ili doğrudan, 18 ili ise dolaylı olarak etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin inşa ve ihyası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla bugüne kadar 76 bin konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. İnşaatı devam eden konutların bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özhaseki, çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Afet bölgesinde 1000'den fazla şantiyede 110 bin personelimizle gece gündüz, bayram tatili demeden çalışıyoruz. Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır. Afetzede kardeşlerimize güvenli konutlarını teslim edene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte bizim gerçek bayramımız o zaman olacak."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ramazan Bayramı, Mehmet Özhaseki, Deprem, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Bölgesinde Bayram Tatilinde de Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor
    06:05 İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor

    İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.


07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem Bölgesinde Bayram Tatilinde de Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement