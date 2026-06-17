Deprem bölgesinde konut sevinci - Son Dakika
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Deprem bölgesinde konut sevinci

Deprem bölgesinde konut sevinci
17.06.2026 09:08
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Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 83 çelik kırsal konut ile 569 köy konutunu ziyaret etti. Deprem sonrası dayanışma vurgusu yapıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde incelemede bulundu.

Vali Yavuz ile Başkan Er, Eskiköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 83 çelik kırsal toplu konut ile Sürgü Mahallesi'nde 229 kırsal köy konutu ziyaret etti.

Yavuz ile Er, daha sonra Sürgü Mahallesi'nde yapımı süren Yeni Cami, Güzelköy Camisi, Kadılı Mahallesi Camisi, Gövdeli Mahallesi Merkez Camisi'nde yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, Doğanşehir'de vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluk verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin bir imtihan olduğunu aktaran Vali Yavuz, devlet millet el ele bir dayanışma örneği gösterildiğini ifade etti.

Vali Yavuz daha sonra Erkenek Mahallesi rezerv alanda yapımı süren 110 konut, 105 ticarethane ve 1 fırından oluşan proje alanında yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı tamamlanan 569 kırsal köy konutunda vatandaşlarla buluşan Vali Yavuz, Örencik Mahallesi'nde Şehit Er Nurettin Dalkılıç'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve kurum amirleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde konut sevinci - Son Dakika

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