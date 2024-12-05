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Deprem Davasında Cezalar Belirlendi

Deprem Davasında Cezalar Belirlendi

Nurdağı'ndaki depremde 26 kişinin ölümüne neden olan 7 sanığa hapis cezası verildi.

05.12.2024 18:48
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde yıkılan, 26 kişinin öldüğü binaya ilişkin davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan Kavak, suçlamaları kabul etmedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kavak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Kavak'ın depremde 36 kişinin öldüğü binaya ilişkin yargılaması da sürüyor.

Kaynak: AA

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