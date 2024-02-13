Deprem Felaketinden Sonra Lokantasını Yeniden Açan İşletmeci

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta lokantasını kapatmak zorunda kalan 38 yaşındaki Mehmet Sütsatan, afetin ardından tekrar faaliyete geçirdiği işletmesiyle hayata yeniden tutundu.
Yaşanan felakette 60 yakınını kaybeden ve lokantasını kapatarak ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşen Sütsatan, daha sonra memleket hasretine dayanamayarak Kahramanmaraş'a döndü.
Kapatmak zorunda kaldığı lokantasının tadilatını yaptıran Sütsatan, tekrar faaliyete geçirdiği işletmesiyle hayata yeniden tutundu.
Sütsatan, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde 60 yakın akrabasını kaybettiğini, depremin ardından Ankara'ya yerleştiklerini anlattı.
Memleket hasretine dayanamayarak kente yeniden geldiğini belirten Sütsatan, "Sağ olsun devletimiz şehir merkezlerinde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı hatta yolları, çarşıları temizledi. Bunlar yapıldıktan sonra Kahramanmaraş halkı kendi yuvalarına dönmeye başladı." diye konuştu.
"Kahramanmaraş'ın ekmeğini, suyunu, insanını çok özledim"
Ankara'da kaldığı sürede arada Kahramanmaraş'a geldiğini, iş yerini kontrol ettiğini ve burayı tekrar faaliyete geçirmek için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Sütsatan, "Eskisi gibi olmasa da yine Allah'ın verdiğine şükredip çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ın havasını suyunu her şeyini özledim. En çok da iş yerimi ve mesleğimi özlemişim. Esnaf arkadaşlarımın bulunduğu çarşı bölgesini gezemiyorum, oralar şimdilerde boş arazi oldu." ifadelerini kullandı.
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