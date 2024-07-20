Deprem Konutları Temmuz ve Ağustos'ta Tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Konutları Temmuz ve Ağustos'ta Tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki deprem konutlarının tamamlanması için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta ise 20 bin deprem konutunun tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla depremzede kardeşlere anahtar teslimlerinin yapılacağı ifade edildi.

20.07.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki deprem konutlarına ilişkin, "10 gün sonra yani temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı" öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez önceliği deprem bölgesindeki çalışmalara verdiğini dile getirdi.

Şanlıurfa özelinde bir uydu kent kurmayı planladıklarını aktaran Kurum, örnek modern bir yaşam alanı inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Yeni konutlarımız, altyapısıyla üst yapısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları gidersin istiyoruz. Şu ana kadar değerli arkadaşlar 11 ilimizde 283 bin yeni yuvamızın inşaatını başlattık süratle inşaatlarımızı devam ettiriyoruz. 4 bin 500'e yakın köyümüzde çalışıyoruz ve istiyoruz ki köylerimizde de üretim devam etsin, istihdam devam etsin, kalkınma, kırsal kalkınma devam etsin. Ovasıyla, tarlasıyla, çiftçisiyle, turizmiyle, tarımıyla bütüncül bir bakış açısıyla bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 10 gün sonra yani temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah her ay 25 bin konutumuzun teslimi ile birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız ve bu projelerimizi sözlerimizi tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız."

Kurum, deprem konutlarının tamamlandığında herkesin yine eski komşularıyla huzur içerisinde yan yana yaşamını sürdürmelerini istediklerini vurguladı.

Deprem konutlarında yavaş yavaş yaşamların başladığını anlatan Kurum, "Bazı konutumuzu bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Burada hayatlar başladı. Burada mutluluklar başladı. Burada huzur ve güven içerisinde vatandaşlarımız oturmaya başladı. İnşallah şimdi kalan konutlarımızı ve iş yerlerimizi de tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi kardeşlerimize inşallah yuvalarımızı en kısa sürede teslim ediyor olacağız." diye konuştu.

Toplantı daha sonra kentteki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Murat Kurum, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Konutları Temmuz ve Ağustos'ta Tamamlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:58 Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan’da Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan'da
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:15 Galatasaray’da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 11:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem Konutları Temmuz ve Ağustos'ta Tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement