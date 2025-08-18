Deprem Sonrası Destek ve Planlı Çalışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deprem Sonrası Destek ve Planlı Çalışmalar

18.08.2025 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Akın, Sındırgı'daki deprem sonrası belediyenin yürüttüğü destek çalışmalarını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından daima vatandaşların yanında olduklarını belirterek, başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Depremin etkilerinin azaltılabileceğini ifade eden Akın, "Depremi engelleyemeyiz ancak etkilerini hep birlikte azaltabiliriz. Bu konuda bilimin ışığında planlı, kararlı ve hızlı adımlar atmak zorundayız. Depremde süreci yakından takip eden ilgili bakanlıklarımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Depremin ilk anından itibaren vatandaşların gıda ihtiyacının karşılanmasına destek verdiklerini anlatan Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 225 araç ve bağlı 812 personelle çalışmalara katıldıklarını açıkladı.

Vatandaşlara 24 saat kesintisiz su, çay ve kumanya dağıttıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bölgede 6 bin kişilik çorba, 6 bin 650 kişilik sıcak yemek, 7 bin adet kumanya, 10 bin 500 kek, 65 bin su, 1000 konserve, 11 bin 500 meyve suyu, 25 bin ekmek, 20 bin çay ve kahve, 20 bin simit dağıtımı yaptık. Bölgede kurulan konteynerlerin altyapı sürecine yardımcı olduk. Çağrı merkezlerimize gelen taleplere anlık yanıt verdik. Yol temizliği, hasarlı binaların yıkımı, moloz temizliği ve transferi, konteyner kentlerin kurulumu için zemin ve çevre düzenleme hizmetleri verdik. Konteynerlerin elektrik bağlantılarını, bakım ve onarım hizmetlerini sağladık. Başarılı bir sınav verdik."

Akın, bir basın mensubunun " AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim anlayamadığım bir şey var. Ben açıklama yaptım, dedim ki 'Ben görevimin başındayım.' Benim aklım da fikrim de tek isteğim de Balıkesir. Başka da bir isteğim yok. Bunu siyaseten farklı noktalara çekmek... Olduğum, durduğum yerdeyim. Değişen hiçbir şey yok. Bu konuşulanların, anlatılanların şahsımla hiçbir alakası yok. Benim yönetim anlayışım size farklı gelebilir. Ben Kuvayımilliyeciyim, Balıkesirliyim, devletçiyim, benim yönetim anlayışım birlik beraberlikten esastır. Devletimizin tüm kurumlarına saygım çok yüksektir. Onun için çalışma şeklim de sistemim de bu şekildedir. Ben her fırsatta hem bakanlarımıza hem de devletimizin tüm yöneticilerine iyi dileklerimi iletiyorum. Bir sıkıntımız olduğu zaman kendileriyle iletişime geçiyorum ayrıca kendilerine de çok teşekkür ederim çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin aklının fikrinin Balıkesir olması lazım, yapacak çok işimiz var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Sındırgı, Politika, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Sonrası Destek ve Planlı Çalışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 19:25:42. #7.12#
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Destek ve Planlı Çalışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.