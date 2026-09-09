Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında yarın karar duruşması görülecek - Son Dakika
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Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında yarın karar duruşması görülecek

Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında yarın karar duruşması görülecek
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Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar aşamasına gelindi. Sanık avukatları yarın görülecek 12'nci duruşma öncesinde esasa ilişkin savunmalarını tamamladı. Mahkeme, emniyetten duruşma için güvenlik önlemi alınmasını talep etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında, yarın karar duruşmasının yapılması bekleniyor. Sanık avukatları yarın görülecek 12'nci duruşma öncesinde esasa ilişkin savunmalarını tamamladı. Mahkeme, emniyetten duruşma için güvenlik önlemi alınmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama", müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Ayrıca binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesinde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanedeki tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personeli Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde müteahhit Aktaş yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci duruşma öncesinde esasa ilişkin görüşünü açıklamış; sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme, olası kastla yaralama" suçlarından, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 7 kamu görevlisinin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek 12'nci duruşma öncesinde sanıklar, avukatları aracılığıyla esasa ilişkin yazılı savunmalarını tamamladı. Mahkemenin dün Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği müzekkerede, yarın saat 09.30'da yapılacak duruşma için "yeteri kadar güvenlik önlemi alınması" talep edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında yarın karar duruşması görülecek - Son Dakika

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