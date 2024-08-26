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Depremde dev kayaların yuvarlandığı köyde deprem konutları yükseliyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde dağdan kopan dev kayalar köyü tahrip etmişti, depremzede dağ köyüne yeni konutlar yükseldi iki aya teslim

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde dağlardan kopan dev kayaların tahrip ettiği köyde yapımı devam eden deprem konutları hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Avcılar Mahallesine 6 Şubat depremlerinde dev kayalar yuvarlanmıştı. 1500 rakımlı dağdan kopan dev kaya kütlelerinin hem mahalleyi, hem de ulaşımı olumsuz etkilemesinden dolayı Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, bölgeyi yerinde inceleyerek afetzedeleri tahliye etmişti. Avcılar mahallesinin 3 kilometre batısında ormanlık alan, afet gereği yerleşim yerine açıldı ve konteynerler yerleştirildi. Yaklaşık 90 haneden oluşan mahalle sakinleri konteynerlere yerleştirildi. Ardından TOKİ hak sahipliği çalışmaları başlatılarak, mahalleye 82 köy tipi konut yapımına karar verildi.

İlk etapta 34 köy tipi evin ihalesi yapılarak, inşaat çalışmalarına başlandı. 5 aylık süreçte evlerin kaba inşaatı tamamlanarak, ince işçiliğe geçildi. 34 konutun ardından, kalan 48 konut ihale edilerek çalışmalar tamamlanacak.

Depremzedelerin köy tipi evleri 3+1 olarak, 139 metrekare ve 2 katlı, depreme dayanıklı olarak yapılıyor.

Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, "Toplam 84 konutumuzdan 43'ü bitme aşamasında. Kalan konutlarımızın ise yakında çalışmalara başlayacak. Yapılan evlerimizden çok memnunuz son kalite de yapılıyor sağlamlık ve görüntü açısından" dedi.