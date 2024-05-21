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Depremde evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe teyze, konteynerin önüne bahçe yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremden sonra evi yıkılan Eşe Gedikli, kaldığı konteynerin önünü bahçe yaptı.

Dulkadiroğlu İlçesi Erkenez Mahallesi Havaalanı Konteyner Kentte yaşayan 8 çocuk annesi 76 yaşındaki Eşe Gedikli, konteynerin önüne bahçe yaptı. Gedikli, "Evimizi yıkıldı, eski toprağız, yaşlıyız ama yine de burada bahçe yapmayı canımız istiyor" dedi.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini söyleyen Gedikli, "Ben 76 yaşındayım. Çarşıda bir evde oturuyordum. Evim ağır hasarlıydı ve yıkıldı. Depremden sonra konteynerde yaşıyorum. Önceden beri bahçe ile uğraşmaya alışkınız. Toprakla uğraşmayı seviyorum. Burada konteynerin önüne bahçe yapıyorum ve onunla uğraşıyorum. Bahçede domates var, biber var, soğan var, Reyhan var maydanoz var. Yemek yaparken onlardan koparıyorum. Yemeklere doğruyorum. Onlara suluyorum, onlara bakıyorum" ifadesini kullandı.